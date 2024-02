Quando il condono non vale Tetti rovinati potando i rami | Paghino i padroni di casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024)danneggiata dalla caduta di. C’è l’assicurazione, ma non per tutti. È il singolare caso di alcune famiglie proprietarie di case limitrofe al colatore Cresmiero, che passa accanto a via Viviani, ma potrebbe esserlo anche di altre abitazioni troppo vicine ai corsi d’acqua. Il caso in questione vede idi alcune abitazioni danneggiati da venti che hanno abbattutofiniti suie anchecaduti in seguito a potatura. I proprietari di queste case hanno fatto la conta dei danni e si sono rivolti all’impresa che ha regolato gli alberi per ottenere il rimborso spese per la sostituzione delle tegole rotte. Qui la prima sorpresa. Il Consorzio Dunas, responsabile della potatura degli alberi, ha risposto picche. E, carte alla mano, ha dimostrato di avere ragione. I ...