Pubblicità occulta a Sanremo | dopo il Travoltagate la U-Power rischia grosso E anche Teresa Mannino ha messo la Rai nei guai – L’analisi

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il Festival diè finito ed è già tempo di bilanci. L’evento è il Super Bowl italiano, e negli ultimi anni ha realizzato cime di share e di introiti pubblicitari impensabili per qualsiasi altro programma televisivo. Durante la seconda serata, quella in cui è scoppiato il Travolta-gate per le sneakers U-, incollati allo schermo c’erano 10.361.000 telespettatori. Uno degli avvenimenti mediaticamente più rilevanti è avvenuto mercoledì 7 febbraio (la seconda serata), in cui l’evento clou era rappresentato dall’esibizione dell’ospite internazionale, nel caso di specie John Travolta. I fatti sono noti a tutti: John Travolta si presenta sul palco dicon aria confusa, balla con Amadeus senza grande entusiasmo, e partecipa annoiato al Ballo del Qua Qua con Fiorello e Amadeus rifiutando di indossare il cappellino a forma di ...