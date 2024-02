PSG Leao | il Milan fa muro per la cessione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il PSG fa sul serio per Rafael: i parigini vogliono sfruttare il rapporto del portoghese con il DS Campos, ma ilfaCome riferito da calciomercato.com, l’interesse del PSG per Rafaelè confermato. Rispetto ad un anno fa, quando i parigini sondarono il terreno con l’esterno dopo gli addii di Messi e Neymar, sono pronti a tornare alla carica e a fare sul serio. I francesi vogliono sfruttare il grande legame trae Campos ma dovranno fare i conti con il: i rossoneri non hanno intenzione di cedere l’ex Lille e pretendono, in caso di addio, il pagamento della clausola da 175 milioni di euro.

Rafa Leao non sta vivendo un periodo facile al Milan; i suoi numeri non si avvicinano minimamente agli standard a cui ci ha abituati. Per questo, ... (ilnapolista)

Oscar Damiani , ex di Milan e Napoli, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della sfida e in particolare di Leao e di Kvaratskhelia. Il parere (pianetamilan)

La Serie A di scena con la 24ª giornata che prosegue, in attesa del posticipo tra Juventus e Udinese di domani sera. Fari puntati quest’oggi sul big match di San Siro tra Milan e Napoli, in programma ...Motivazioni a mille. Rafael Leao si è allenato con qualità nel corso di questa settimana per farsi trovare pronto a una sfida, quella con il Napoli, che lo ha.Osimhen e Leao finiscono nel mirino del PSG in vista della prossima estate: problemi in vista per Napoli e Milan ...