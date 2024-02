Provincia sempre più povera Un contribuente su cinque a rischio

(Di domenica 11 febbraio 2024) Più che la terra dei Promessi sposi, ladi Lecco sembra Nottingham. I poveri, che sono la maggioranza, sonopiù poveri, i ricchipiù ricchi. I più poveri sono i pensionati e i dipendenti, i più ricchi sono autonomi e imprenditori. Lo denuncia Mirco Scaccabarozzi, segretario generale della Cisl Monza Brianza Lecco, lo dicono con i loro numeri sulle dichiarazioni dei redditi i funzionari del Mef, il Ministero di Economia e finanza. Indi Lecco si contano 238mila contribuenti, 238.398 per la precisione, che complessivamente dichiarano un reddito imponibile di poco superiore ai 5 miliardi 800mila euro. Mediamente i 136.500 dipendenti valgono 3 miliardi e mezzo di euro di stipendi totali, i 92.500 pensionati 1 miliardo 900mila euro di pensioni, i quasi 3 mila autonomi 195 milioni di euro ...

