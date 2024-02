Prova di forza L’Aurora Treia piega la Vigor Castelfidardo

(Di domenica 11 febbraio 2024) AURORA 10 AURORA : Frascarelli, Marchetti (85’ Vicomandi), Cervigni, Petruzzelli, Armellini, Palazzetti, Massini (85’ Fratini), Ghannaoui, Andreucci, Pucci (85’ Filacaro), Ferreyra. All.: Moretti.: Lombardi, Gambacorta, Romagnoli (71’ Storani), Gioelli, Bandanera (75’ Calligari), Malaccari, Pincini, Ballarini (45’ Terrè), Altobello (85’ Testa), Mosca, Rombini. Allenatore: Manisera (in tribuna per squalifica). Arbitro: El Mouhsini di Pesaro. Rete: 66’ Pucci. Tre punti importantissimi perai danni della seconda della classe. I locali spingono e Pucci calcia, il pallone è respinto dal portiere e Andreucci manda di poco a lato. Nella ripresa Frascarelli neutralizza la ...

Bella vittoria per Villa e doloroso ko per Riccione nell’ultima giornata del girone B di Dr1, l’ultima di andata. I Villanova Tigers di coach ... (sport.quotidiano)

L'Aurora Treia vince 1-0 contro la Vigor Castelfidardo grazie a una rete di Pucci al 66'. Tre punti importanti per la squadra di casa.Riunione-lampo necessaria a ratificare l’ingresso di Marco Fortebracci. Ora la prova del numero legale. La sindaca Lungarotti: "Sono esterrefatta".Brescia in cerca del quinto successo di fila per opzionare un posto tra le prime quattro che andranno ai play off ...