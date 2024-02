Protesta permanente in Oltrepò | Un dovere per gli agricoltori e l’intero popolo italiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) "Unmorale per l’intera categoria e per il": Enrico Chioetto, portavoce di un centinaio diin presidionel piazzale dell’area Tucano Fiere, spiega perché stiano manifestando. Tre i punti su cui si concentra la: un prezzo adeguato per la materia prima, che non venga spacciato per 100%il prodotto che non lo è, un dialogo trae istituzioni. "A causa dei passaggi intermedi, la materia prima viene pagata pochissimo mentre il consumatore la paga moltissimo – ha spiegato Chioetto che ha un’azienda agricola di medie dimensioni e lavora conto terzi – Vorremmo che venisse tutelato il produttore, che non riesce a stare nei costi, come chi va a fare la spesa faticando sempre di più". ...