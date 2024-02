Pronto il nuovo Patto | più spazio agli investimenti

Non c’è mai un momento di tregua nel mondo del calcio, nemmeno a gennaio. Soprattutto per l’ Inter , che cerca sempre di anticiparsi alla ... (dailynews24)

Conte pronto a tornare in panchina : Milan in pole - ADL prova nuovo tentativo

Conte è pronto al ritorno in panchina e in Serie A , il Milan sembrerebbe in pole position per giugno L'articolo Conte pronto a tornare in ... (forzazzurri)