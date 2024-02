Promozione Pontremolese | brutta tegola Sconfitta a tavolino contro la Larcianese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Unaè caduta sullache potrebbe avere delle ripercussioni nella corsa. E’ stato accolto, infatti, il reclamo presentato dallain merito alla partita persa (2-1) al Lunezia il 14 gennaio scorsol’Azzurra e valevole per il campionato di. Il giudice sportivo ha assegnato alla squadra pistoiese la vittoria aper 3-0 perché laaveva schierato il calciatore Mirko Gabrielli in posizione irregolare poiché squalificato per una giornata. Il provvedimento era stato pubblicato sul comunicato ufficiale n.78 del 20 aprile 2023, relativo all’ultima gara dei playoff del campionato di. Il calciatore non avrebbe mai scontato la ...