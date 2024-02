Promozione Monsummano ko a Pietrasanta

(Di domenica 11 febbraio 2024)Citti; Bonuccelli, Laucci, Ghelardoni (41’ st Raffaeta), Da Prato, Ceciarini, Szabo (48’ st Lorieri), Vaselli (1’ st Belli), Mengali (40’ st Falorni), Tosi (40’ st Bondinelli), Pinelli. A disp. Bernardi, Tragni, Salini. All. Della Bona.Grasso; Saquella, Perillo, Vitiello, Citti, Agnorelli, Ferrara, Goti, Sordi, Tardiola (1’ st Antonelli), Malucchi (21’ st Bertelli). A disposizione: Baldi, Dal Porto, Silvano, Dal Poggetto, Mancino, Covino. All: Matteoni. ARBITRO Frediani di Pisa. MARCATORI 31’ st Tosi, 38’ st Mengali. Al "Comunale" diarriva la prima sconfitta di questo 2024 per l’Intercomunale. La formazione allenata da Matteoni perde per 2-0 contro la squadra guidata da Della Bona. Decidono le reti ...

Il Viareggio cala il poker, nella ripresa, ai garfagnini del Pieve Fosciana e si riprendono momentaneamente la vetta. Vittoria che avvicina alla quota playoff per il Pietrasanta con il Monsummano: ...In Promozione, dove la Larcianese ha vinto il ricorso contro la Pontremolese, zebre e blues sono in casa rispettivamente con Pieve Fosciana e Monsummano.Il Lampo Meridien sfida il San Marco Avenza, mentre Intercomunale Monsummano e Casalguidi cercano punti per i playoff. La Promozione nostrana si appresta a tornare in campo, con in testa una ...