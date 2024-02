Promozione - L’anticipo di lusso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Viareggio 4 pieve fosciana 1 VIAREGGIO (4-3-1-2): G. Santini; C. Belluomini, Benedini, Benassi, Sapienza (31’ st Coppola); Marinai, Pizza (22’ st Benedetti), Minichino; Ceciarini (22’ st Chicchiarelli); T. Belluomini (38’ st M. Santini), Brega (31’ st Scaranna). All.: S. Santini. PIEVE FOSCIANA (3-5-2): Regoli (14’ st Velani); Da Prato, Matteoni, Pietrazzini; Giunta, Turri, S. Nelli (25’ st Rocco), Lucchesi, Telloli; Bertellotti, Pugliese (31’ st Valdrighi). All.: Martinelli. Arbitro: Fantoni di Valdarno. Reti: 4’ pt Bertellotti, 16’ pt Brega; 24’ st Marinai, 29’ st Chicchiarelli, 36’ st Marinai (rig.). Note: ammoniti l’allenatore S. Santini e Sapienza; angoli: 5-5; recupero: 2’ pt, 7’ st. VIAREGGIO - Il Pieve Fosciana s’illude, ma alla fine perde (anche in maniera troppo penalizzante) contro la capolista Viareggio che, senza lo squalificato Ricci ed i tre nazionali del beach ...