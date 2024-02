Progettare assieme la città futura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un altro bell’esempio di gioco di squadra. Dopo la visita del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lae la sua Amministrazione hanno accolto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. In entrambi i casi la collaborazione tra giunta e governo è apparsa evidente, come il clima di positività che si respirava. E’ questo che i cittadini vorrebbero vedere, al di là delle diversità di vedute che è normale contraddistinguano due schieramenti che si contendono la guida del Paese. Il progetto di riqualificazione dell’Osservanza, un tesoro della, è la prova che se, in certi casi, si ha il coraggio di lasciare le bandiere di partito nell’armadio, i risultati premiano.