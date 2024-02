Principe Harry | quel messaggio a William che forse poteva evitare

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ile suo fratellonon sembrano aver mantenuto grandiosi rapporti da quando il secondogenito di re Carlo ha abbandonato la sua vita di corte. D’altronde, sono state numerose le frecciatine lanciate proprio dal“ribelle” al fratello. Ma una in particolare non è passata inosservata. La distanza e lo scorrere del tempo non sono stati d’aiuto tra il. Il loro rapporto, da quando il secondogenito di Lady Diana ha abbandonato i suoi privilegi reali, è andato deteriorandosi. Ci sarebbero però diversi retroscena del passato che spiegherebbero meglio l’astio che si è creato ormai tra i due fratelli. In particolare, ci sarebbe unspecifico cheavrebbe riservato a ...