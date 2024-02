PRIMA CATEGORIA L’Argentario di scena a San Vincenzo per trovare tre punti vitali in chiave salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ventesimo turno inconche potrebbe dare un altro colpo di reni alla propria classifica. Dopo essere uscito dalla zona playout, il team di Porto Santo Stefano allenato da Riccardo Berni oggi sarà a Sancontro la penultima in classifica. Vincere vorrebbe dire mettere insieme un successo vitale in ottica. Nei piani alti della classifica invece la capolista Massa Valpiana oggi ospita il San Miniato, ottava forza del girone che ha 22in meno dei massetani ma che resta sempre una squadra arcigna. Il Pianella, secondo a meno 13 dal Massa Valpiana, oggi sarà invece dia Fonteblanda. La squadra di Miraldo Sabatini non può permettersi altri passi falsi, sennò rischierebbe di tornare in zona playout, e i neroverdi ...