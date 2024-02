Previsioni meteo in Emilia Romagna | nei prossimi giorni tornano sole e bel tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Bologna, 11 febbraio 2024 – Dopo il ciclone Pulcinella e il bruttoscandito da piogge e vento nell’ultima parte di questa settimana, l’inizio della prossima promette un graduale miglioramento col ritorno dele dell’alta pressione. Nonostante questo ci sarà spazio ancora per un po’ di pioggia soprattutto lungo l'Appennino e in particolare verso la12 febbraio Secondo gli esperti Arpae, nella giornata di lunedì 12 febbraio, ci saranno “progressive schiarite a partire dal settore occidentale con residui addensamenti sul settore orientale, dove non si escludono deboli e brevi rovesci in mattinata. Temperature minime in diminuzione, più sensibile sulle pianure occidentali, comprese tra 2 e 7 gradi. Massime pressoché stazionarie, comprese tra 12 e 14 gradi”. ...