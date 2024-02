Premier League | l'Arsenal gioca a tennis con il West Ham | 0-6 LIVE Aston Villa-Manchester United

(Di domenica 11 febbraio 2024) In attesa del monday night, prosegue la 24ª giornata di, con due sfide valide per l’altissima classifica. Si parte...

In attesa del monday night, prosegue la 24ª giornata di Premier League , con due sfide valide per l’altissima classifica. Si parte... (calciomercato)

Prestazione maiuscola dell’Arsenal nella ventiquattresima giornata di Premier League 2023/2024 e a farne le spese è il West Ham in un derby londinese al London Stadium destinato a restare ben impresso ...Partita senza storia al London Stadium, dominata sin dall'inizio dai Gunners che ora sono secondi a pari punti con il Manchester City ...Tennistico 6-0 per la squadra di Arteta, con Saka (doppietta) e l’ex Rice tra i protagonisti: i Gunners tornano in scia al Liverpool ...