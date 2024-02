Prelievi in contanti | c’è un nuovo limite | quanto puoi ritirare allo sportello senza ricevere controlli dall’Agenzia delle Entrate

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 11 febbraio 2024) Come ben sappiamo in Italia il prelievo diè legato a ferree leggi dell’Agenziache sottopone i nostri conti asistematici. C’è però unper il ritiro. Il nostro paese si trova a una svolta dal punto di vista economico con un cambiamento che potrebbe di certo interessare molti di voi. Prelievo, la novità (Notizie.com)Dal primo giorno delanno sono cambiate diverse cose che ci riguardano da vicino, ma che non tutti magari hanno appreso. Per questo diventa interessante approfondire un argomento che prima o poi potrebbe toccare chiunque di noi. Un cambiamento di regole che ha influenzato anche l’opinione pubblica in merito al prelievo di denaro o ai bonifici. Proprio i...