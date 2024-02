Precipita dal tetto | grave un ragazzo di 21 anni Dramma in un’azienda di Montone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Perugia, 11 febbraio 2024 – Ancora un incidente sul lavoro in Altotevere che ha coinvolto un 21enne di Gubbio in una ditta con sede nella zona di. Ilè ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria della Misericordia a Perugia a seguito di una caduta dall’alto, un volo di circa 8 metri, avvenuta alcuni giorni fa, mentre stava eseguendo lavori suldi un capannone in costruzione. L’incidente si è verificato nella zona industriale arietana di Santa Maria di Sette: a soccorrere il giovane caduto a terra sono stati i colleghi di turno che hanno fatto scattare immediati, i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno immobilizzato e messo in sicurezza, poi viste le numerose lesioni riportate dall’operaio, ne è stato deciso il trasferimento all’ospedale Santa Maria della ...