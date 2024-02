Povia esclusivo | “La vita di Angelina era cambiata già prima di Sanremo”

Finalmente ci sarà il primo Festiva di Sanremo di destra che va oltre i limiti imposti nelle scorse edizioni dai comunisti. Il nostro Innamorato fisso ci dà qualche anticipazione pazza ...Giuseppe Povia a Novella 2000 su esclusione da Sanremo: "Ho porte chiuse, non sono pronti per uno come me. Omofobo Andrei ai Gay Pride, io per la libertà" ...Da sempre uno degli artisti più chiacchierati di sempre, Povia in esclusiva a Novella2000 chiarisce la sua posizione sul mondo LGBTQ+ e parla della possibilità di partecipare ai Gay Pride. Intervista ...