Posticipo Serie A | Genoa-Atalanta 1-4

Da ieri sera l’Inter è di nuovo in testa alla classifica di Serie A, dopo la vittoria per 0-1 sul campo della Fiorentina. oggi si completa la ... (inter-news)

Sono state diramate le formazioni di Milan-Napoli, posticipo della 24ª giornata di Serie A. Grande abbondanza per Mazzarri in panchina, soprattutto in fase offensiva con ben 5 giocatori: Traoré, ...Milan e Napoli si affrontano a San Siro nel posticipo domenicale della 24ª giornata di Serie A, un match importante per la lotta Champions League. Le due sq.NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri.