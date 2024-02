Posticipi serie c Zampata Lumezzane | stop AlbinoLeffe

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ilpassa sul campo del Renate (1-0), l’cade a Legnago (1-2). Il derby lombardo si accende sul finire di tempo grazie al “Lume“: conclusione di Iori neutralizzata da Fallani, colpo di Malotti che sfiora il palo. I brianzoli si scuotono dopo l’intervallo e Bocalon impegna Filigheddu, ma la squadra di Franzini cala l’asso: Capelli crossa, Spini insacca al volo (26’). Nel finale, Capelli sfiora il bis.ko, invece. Terribile l’uno-due del Legnago: su corner la sponda di Sbampato arma la conclusione di Giani (35’), un minuto dopo Svidercoschi bissa in contropiede. Nella ripresa seriani in dieci alla mezz’ora: rosso per Munari. In pieno recupero Zanini accorcia dal limite. La classifica: Mantova 60; Padova 52; Triestina 46; Vicenza 40; Atalanta U23*, Pro Vercelli e38; Pro Patria ...

Il punto dei bookie sul big match di San Siro in programma domenica 11 gennaio alle 20.45 Redazione Gazzetta Scommesse MILAN-NAPOLI: LA QUOTA MAGGIORATA — San Siro si accende per Milan-Napoli, una gra ...Duplice posticipo in Serie C: Castelnovo Monti cerca la vittoria contro Casalecchio per accedere alla poule promozione, mentre Scandiano vuole consolidare il primo posto contro Montecchio.