Posticipato il Chiedilo a Zona Wrestling

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ciao a tutti amici die buona domenica a tutti. Come avrete capito dal titolo, l’edizione odierna del, la numero 702, per cause di forza maggiore è stata posticipata ed uscirà fra due giorni, martedì 13 febbraio, alle ore 17. Scusate tanto e a presto.