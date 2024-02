Ponte di Paderno | ancora problemi ai giunti | terza chiusura con senso unico alternato

Ancora Controlli sul ponte nuovo di Paderno Dugnano. senso unico alternato fino a domenica per garantire alcuni interventi in sicurezza a un giunto. ... (ilnotiziario)

Il nuovo ponte di Paderno Dugnano è già chiuso per metà per manutenzione. Code e disagi al rientro dal pomeriggio di oggi, almeno fino a domenica

Ancora problemi al ponte di Paderno Dugnano. torna il senso unico alternato dalla mattinata di oggi, venerdì, tra via Battisti e via Camposanto.

in partenza da Paderno d’Adda. Questa soluzione risponderebbe all’esigenza di attenuare il disservizio per gli studenti lecchesi verso le scuole bergamasche, su una tratta alternativa - via Trezzo - a ...I CANTIERI. Lunedì 5 febbraio il via alla realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Bergamo, nel cui progetto rientra anche il raddoppio dei binari della linea Ponte San Pietro-Bergamo. Sulla ...Sono proseguite anche oggi, lunedì, le ricerche della persona scomparsa da venerdì nella zona di Paderno D'Adda.