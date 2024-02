Ponsacco al voto Progetto civico a quattro | Ripartiamo dal basso aperti alle proposte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ala campagna elettorale si schiude ufficialmente con il debutto pubblico della compagine civica che vede alla testa un quadrumvirato composto da Samuele Ferretti, Gianluigi Arrighini, Federico D’Annibe Maurizio Bernacchi. Sala gremita all’Art Work Village, venerdì scorso, per la presentazione di "per" (la serata è stata mediata da Claudio Meoli, ndr), ossia la coalizione pronta a battagliare per conquistare gli scranni più alti del palazzo comunale. Al momento nessun nome del candidato a sindaco, ma idee già in circolo per il sodalizio afra l’avvocato D’Annib, l’architetto Arrighini, l’agente immobiliare Bernacchi e Ferretti, dipendente di una multinazionale import/export. Ed ecco le prime parole dei coordinatori ...