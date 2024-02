Pomigliano-Inter Women | Serie A Femminile | le convocate di Guarino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Domani, incontro valido per la sedicesima di. Ritaha appena diramato la liste dellenerazzurre., lediPortieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 31 Capecchi. Difensori: 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 55 Tomter. Centrocampiste: 18 Pandini, 20 Simonetti, 23 Magull, 24 Milinkovic, 27 Csiszár Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 15 Serturini, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Massimiliano Farris è il vice fedelissimo di Inzaghi, che ha preso il suo posto per la squalifica. Ogni volta che è stato chiamato in panchina non ha mai perso ...Pomigliano-Inter Women è la sedicesima partita nerazzurra in programma della Serie A Femminile. Dopo la sconfitta in campionato contro il Como e quella infrasettimanale in Coppa Italia a casa della ...Orari un po' diversi rispetto al solito, ma la sostanza non cambia. Quest'oggi prende il via la sedicesima giornata del ...