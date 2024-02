Pomigliano-Inter Women | formazioni ufficiali | le scelte di Guarino

Pomigliano-Inter Women è la sedicesima partita nerazzurra in programma della Serie A Femminile. Dopo la sconfitta in campionato contro il Como e ... (inter-news)

Roma-Inter è una partita ad alto voltaggio emotivo e fisico. Dominata dai giallorossi nel primo tempo, ribaltata dai nerazzurri nel secondo grazie ad alcuni aggiustamenti tattici e un cambio ...Voti alti ma non altissimi sul Corriere dello Sport per i nerazzurri che hanno espugnato 4-2 l'Olimpico. Spicca il 7,5 a Sommer e quello a Thuram. Molto punitivo il 4,5 a Pavard. S.L'Inter Women si prepara al prossimo match che la vedrà impegnata a Torre del Greco contro il Pomigliano. Squadra ospitante che non sta vivendo un buon momento in campionato, e vista la differenza nel ...