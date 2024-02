Pomigliano-Inter Women 2-6 | le pagelle | magica Magull 8 | con lei Serturini!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024)termina 2-6 e la squadra di Rita Guarino guadagna tre punti in questo sedicesimo turno di campionato. Linaè ancora la migliore, insieme a un’ottima Serturini. Di seguito ledi. CETINJA 6 – In alcuni spezzoni di gara ilspinge nell’area di rigore nerazzurra e il portiere sa opporsi. Sui due gol c’è poco da imputarle: le compagne le complicano la vita.: difesa THOGERSEN 7 – Pochissimi errori e attenzione sempre alta. Lei è una delle certezze del blocco difensivo nerazzurro, anche in questa domenica pomeriggio. ALBORGHETTI 7 – Risolutiva e con una buona guardia, anche se il ...