Politica e finanza in lutto | muore a 99 anni il banchiere Nerio Nesi Militò nella Dc

(Di domenica 11 febbraio 2024), politico e. Bolognese di origine e torinese di adozione, avrebbe compiuto 99a giugno.ha preso parte alla Resistenza, poi la laurea in Giurisprudenza. Dopo una prima esperienzaDc, nel 1960 entra nel Psi. Comincia l’attività bancaria e negliOttanta è presidente della Bnl. Nel 1995 entra in Rifondazione comunista, poi fonda il Partito dei Comunisti...

1. Quale prospettiva futura Sessanta anni fa il cammino storico dell’umanità ha incontrato la minaccia del suicidio nucleare; ma non ha saputo ...Muore Nerio Nesi, politico e banchiere . Bolognese di origine e torinese di adozione, avrebbe compiuto 99 anni a giugno. Nesi ha preso parte alla Resistenza, ...Erede di una dinastia che, grazie alla Chiesa, si è intrufolata nei gangli del potere, colto e perfido, il professore finge stoltezza per cavarsi dai guai e dai misteri. Come quelli sulla sua carriera ...