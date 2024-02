Plastino | «Inter | partita della consacrazione! Più forte di tutto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024)commenta Roma-all’indomani del 2-4 che ha permesso di salire a +7 con le stesse partiteJuventus. Queste le sue parole in collegamento con Sky Sunday Morning. DUE AL MEGLIO – Michelericorda come l’sia riuscita a vincere pur avendo subito due gol nel primo tempo: «È una nota di merito per la Roma. Perché ieri, uso un termine che non si usa più, è stata unacombattuta. Nel senso: è stato un grande meritoRoma aver tenuto aperta la, sopratdopo un ottimo primo tempo. Però è la consacrazione dell’, quasi anche piùcon la Juventus. Vantaggio, poi rimonta ed entusiasmoRoma di Daniele De ...