Pistoia affronta la Reyer | Possiamo giocarcela

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) "Non ragioniamo nell’ottica della doppia sfida perché le due partite non sono collegate". Coach Nicola Brienza sgombra subito il campo da ogni dubbio. La sfida tra Venezia e, che vede le due squadrersi oggi in campionato (ore 16.30) e mercoledì nei quarti di finale di Coppa Italia, è fatta da due gare diverse in tutto e per tutto. "La partita del Taliercio – prosegue Brienza – è una tappa importante verso il cammino per la salvezza, quella di mercoledì a Torino rappresenta una gara a sé che fa parte di un trofeo, che giocheremo per vincere, che per noi rappresenta un premio da vivere per i ragazzi come un’esperienza e per il club ed i tifosi come una vetrina importante". L’Estra, dunque, si è preparata al meglio perre la gara odierna con l’intenzione di provare a bissare il successo dell’andata anche se la ...