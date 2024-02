Piazza della Loggia | morto Redento Peroni | per 50 anni in corpo 8 schegge della bomba

(Di domenica 11 febbraio 2024) Brescia – Ha vissuto 50con inottodi quellache, semmai fosse stato possibile dimenticare, lo aveva marchiato per sempre., uno dei 102 feriti nella strage di, èsabato scorso a 85. Mancando per un soffio il suo ultimo desiderio: partecipare al cinquantesimo dell’eccidio, che quest’anno vedrà la presenza a Brescia di Mattarella. "Il 28 maggio 1974 alle 10.12 ho smesso di essere quel che ero e ho cominciato a essere quello che sarei stato per il restomia vita: un sopravvissuto" ripeteva spesso, una frase riportata anche in un libro, “Una specie di vento“, scritto sei...

A Genova un corteo pro Palestina di più di mille persone ha sfilato per chiedere il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza ...L’Openjobmetis Varese, che viene da una settimana intensa con la sconfitta in volata di Trento e la trasferta vincente in Romania contro Oradea in FIBA Europe Cup, ospita la Carpegna ...Era letteralmente gremita di persone la piazza dell'Arco della Pace a Milano nel pomeriggio di domenica 11 febbraio, in occasione del capodanno cinese. La comunità cinese e quella italiana (ma ...