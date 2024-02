Piano credibile per sicurezza dei civili Biden incalza Netanyahu prima dell' attacco a Rafah

Telefonata con Netanyahu, che insiste: ‘Se non agiamo lì perdiamo’. Intensi combattimenti in corso nel sud della Striscia.Joe Biden e la sua amministrazione sono vicini a rompere con Benjamin Netanyahu per quanto riguarda la condotta di Israele nella guerra a Gaza. Nel giorno in cui il presidente israeliano ignora gli ap ...Dopo l’annuncio di un’imminente operazione di terra sulla città di Rafah, dove si è rifugiata oltre la metà dei 2,3 milioni di ...