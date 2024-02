Pesci Angelo Pomacantidi | tesori sottomarini da scoprire e preservare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’incantevole mondo sottomarino, in prossimità delle barriere coralline, ospita i magnifici, conosciuti più comunemente come. Questi affascinanti esseri acquatici sono da tempo al centro dell’interesse degli appassionati, grazie alla loro straordinaria bellezza, che li rende veri gioielli viventi. In questo articolo, scoprirai come ospitare un esemplare di pescenel tuo acquario, garantendogli benessere e armonia. Storia e origini del pescesono un gruppo di circa 89 specie d’acqua salata che popolano la barriera corallina, i fondali del mare aperto e, specialmente nel caso degli esemplari più giovani, i litorali poco profondi. Si trovano comunemente nelle regioni tropicali e subtropicali, ...