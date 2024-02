Perugia | Kouan tra scuse e rinnovo Futuro sempre più lontano dal Grifo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Christianfinisce al centro dell’attenzione. È stato al centro delle attenzioni delche lo ha corteggiato e gli ha messo sul piatto due proposte di, oggi invece finisce dietro la lavagna per la sconfitta con il Sestri Levante e della frenata biancorossa. C’è da dire che ilin dieci poteva fare di più, così come il che il centrocampista ivoriano ha chiesto scusa, ma resta il fatto che la Torres è in forte crisi e i biancorossi hanno sprecato la grande chance di accorciare ancora le distanze. La gara, ampiamente in controllo con il Sestri Levante, è stata guastata dal rosso ingiustificabile di. "Mi prendo la colpa ma l’arbitro ha fatto la sua parte – ha spiegato nel dopo gara ai microfoni di Umbria Tv – . Nel calcio però bisogna essere furbi, chiedo scusa. ...