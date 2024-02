Personaggio di drago Disney si unisce a celebrazioni del Capodanno lunare allo Shanghai Disney Resort

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 feb – (Xinhua) – Ilanimato di unsi e’ unita ieri ad altre icone tra cui Topolino e Minnie in una grande celebrazione tenutasi presso loper inaugurare il primo giorno delcinese. Ildi, Mushu, e’ il compagno di Mulan, protagonista del film d’animazione“Mulan” tratto da una leggenda cinese. Durante la celebrazione, Joe Schott, presidente e direttore generale dello, ha svolto il compito cerimoniale di punteggiare gli occhi per i due leoni dormienti, portandoli in ...