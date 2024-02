Perché la vittoria a Sanremo di Angelina Mango potrebbe essere annullata

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 febbraio 2024) Diverse le segnalazioni di artisti e telespettatori che avrebbero segnalato malfunzionamenti del televoto nell’ultima serata di. Il Codacons sul piede di guerra: “Monitoreremo la situazione” Il palco dell’Ariston per2024Implode il televoto dinell’ultima serata del Festival. Laddove i telespettatori si sono risentiti della mancata conferma sulla registrazione delle loro preferenze via sms, il Codacons ha già anticipato di voler indagare sui malfunzionamenti degli sms per votare gli artisti in gara. “Stiamo monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del festival di2024?, ha fatto sapere il Codacons. Televoto in tilt: fan impossibilitati a votare alla finale diDecine ...