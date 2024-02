Perché è stato cancellato lo slalom di Bansko | la causa e la classifica al momento dell’interruzione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Lospeciale di, valevole come tappa della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino, èufficialmente. Una scelta praticamente obbligata per gli organizzatori, costretti ad interrompere definitivamente la competizione dopo 31 numeri nella prima manche adi condizioni meteo proibitive e troppo pericolose. Oltre alla pioggia, che stava complicando la vita agli atleti, il vento è infatti aumentato in maniera esponenziale mettendo a rischio la sicurezza di sciatori, addetti ai lavori e spettatori. Al termine della discesa del britannico Billy Major, giunto al traguardo in 29ma posizione (ultimo, se non si considerano due uscite) con oltre 4 secondi di distacco dalla vetta, la situazione è diventata insostenibile e la gara è stata inizialmente fermata e poi ...