Per la NextGen un’altra vittoria per continuare il rilancio

(Di domenica 11 febbraio 2024)2 CASTLNUOVO 0: Cacchioli, Cuoghi, Bertacchini (64’ Paltrinieri), Pacilli, Le Guern, Mandreoli, Carrera, Ricci (62’ Ruini), Toni, Crispino (62’ Incerti), Musardo (76’ Voinea). A disp.: Iattoni, Battaglia, Pellati, Pacilio. All. Farolfi. CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (73’ Cantaroni), Fontanesi, Buffagni (58’ Nadini), Bosi, Pedroni (89’ Stanzani), Fosu Kwakye, Guglielmetti, Carbone, Di Guglielmo, Copertino (85’ Progulakis). A disp. Braglia, Schenetti, Mamini, Rebecchi, Pederzoli, All. Consoli Arbitro: Tassi di Finale Emilia Reti: 53’ Musardo, 89’ Toni Note: ammoniti Pedroni, Bertacchi, Mandreoli, Ricci, Ruini, Stefani Secondadi fila per ilche si rilancia in zona salvezza. Al 53’ Musardo s’invola verso la porta avversaria eludendo l’intervento di due avversari e davanti a ...

La Next Gen vince con la Turris, seconda in classifica nel segno di Sekulov e Damiani che oltre ad Anghelè segnano le tre reti che rilanciano le ambizioni della formazione di Brambilla ora ...Brutto scivolone casalingo per la Torres che perde 1-3 contro la Juventus NG. Un gol nei primi 20 minuti per gli ospiti, poi altri due in appena tre minuti di gara del secondo tempo. Inutile il rigore ...