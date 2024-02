Pentathlon | Campionato Italiano Open Senior 2024 | definiti i finalisti che si contenderanno i titoli nazionali

(Di domenica 11 febbraio 2024) La seconda giornata di gare deldimoderno, in corso tra Montelibretti e Roma, ha visto la conclusione delle qualificazioni maschili e femminili, che hanno definito i 20 atleti, 12 uomini ed 8 donne, che domani siil titolo nazionale di categoria. Tra gli uomini ha chiuso in testa Daniele Colasanti (Fiamme Oro) con 1199 punti, davanti a Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) secondo a quota 1198, ed a Federico Alessandro (Aeronautica Militare), in terza piazza con 1197. Tra le donne, invece, la migliore è stata la lituana Gintare Venckauskaite con 1092 punti, la quale è in ritiro a Roma con la sua Nazionale. Ha chiuso seconda Aurora Tognetti (Carabinieri) a quota 1086, mentre si è classificata terza Alessandra ...

