Pedala e viene travolto da un’auto Un ciclista è grave a Torrette

(Di domenica 11 febbraio 2024) Si è tenuto il peggio per un attimo ieri verso mezzogiorno, a Campocavallo di Osimo. Unè stato sbalzato dal sellino per l’impatto con una macchina in transito cadendo a terra. Dall’ospedale regionale disi è alzato in volo Icaro, atterrato nel campo circostante a via di Jesi. L’uomo, un 30enne, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale diin codice rosso. Sul posto, con l’ambulanza della Croce rossa, è arrivata anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi di rito e per gestire il traffico lungo quella provinciale spesso intenso. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso e per chiamare aiuto. Il, amatoriale, non aveva documenti con sé ma è di Loreto. E’ rimasto sempre vigile e cosciente, le sue condizioni sono state giudicate ...