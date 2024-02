Pavia | la lite e il pestaggio a sangue fuori dal bar in via San Paolo | gravi due cinquantenni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio 2024 – Bottedal bar tra due, conconseguenze per entrambi. I due sono infatti finiti in ospedale, uno ricoverato con prognosi riservata pertraumi facciali, con fratture multiple. Anche il rivale è stato portato con l'ambulanza in codice rosso al pronto soccorso, anche se le sue condizioni sarebbero meno. I due feriti hanno 53 e 56 anni, quello che ha riportato le conseguenze piùè di origini sudamericane. Laè scoppiata verso le 21.30 di ieri, sabato 10 febbraio, in via San, nel tratto tra l'incrocio semaforico con via Ferrini e la rotatoria di viale Campari, dove sono intervenuti sia i mezzi di soccorso inviati da Areu in codice rosso, con due ambulanze e ...