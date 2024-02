Paura al pronto soccorso Ubriaco semina il panico poi aggredisce gli agenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ancora una notte ad alta tensione aldel Santa Maria della Misericordia di Perugia. Dove un uomo ha ripetutamente infastidito il personale del presidio di prima emergenza e, quando sono intervenuti gli uomini della squadra volante, ha cercato di aggredire anche i poliziotti. L’intervento degliè avvenuto dopo la richiesta di intervento da parte dei sanitari che segnalavano la presenza molesta di un uomo visibilmentee in evidente stato di alternazione psicofisica. Nonostante i tentativi deglidi riportarlo alla calma, l’uomo, identificato per un 52enne con precedenti per droga, ha proseguito ad opporsi ai poliziotti, minacciandoli e tentando di aggredirli fisicamente. Al termine delle cure dei sanitari dell’ospedale, i poliziotti lo hanno sottoposto a una ...