Pauletta | chitarrista d’eccezione Ecco ’Ponce’ | omaggio in musica

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un talento d’eccellenza quello del giovaneEmanuele, classe 2000 sarzanese d’adozione. Con il suo primo album ‘Ponce’, dà il suo piccolo contributo al panorama dellaclassica. L’opera, interamente dedicata al celebre compositore messicano Manuel Maria Ponce, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. L’iniziativa, promossa dall’etichetta DotGuitar, nasce all’interno della nuova collana ‘Lucca Conservatory Guitar Best Graduates Series’, una collezione che promuove i giovani talenti emergenti, meritevoli dell’opportunità di incidere la propria vocele per arrivare al grande pubblico con la propria espressione artistica. Ed Emanuele, con la sua profonda passione per la chitarra classica, si inserisce di diritto in questo contesto. La sua, una formazione ...