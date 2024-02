Partite Iva | la grande ritirata In un anno calo del 5 | 6 per cento L’Umbria va in controtendenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Continua a diminuire il popolo delleIva in Umbria: anche nel 2023 si è infatti registrato undel 5,6 per, un dato che è incon la media nazionale dove c’è invece una leggera ripresa. E Il Cuore Verde è la quintultima regione in questa graduatoria dato che peggio fsoltanto le Marche (-17,2 per), il Piemonte (-15,5 per), l’Emilia Romagna e il Molise (entrambe -15,1 per). I dati aggiornati alla fine dell’scorso li ha messi sul tavolo la Cgia di Mestre, che rivela ancora una volta come il popolo degli autonomi dalle nostre parti soffre più che altrove. Prima della pandemia (2019) leIva in Umbria erano 89.100, nel 2022 sono scese a 80.600 e poi ...