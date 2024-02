Parolo soffre l’Inter | «Thuram disturba Rui Patricio | è influente»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024) Marcoconferma di soffrire il primato e le vittorie del. Anche a Roma i nerazzurri passano segnando quattro gol, l'ex calciatore ha però da ridire su Dazn. PRESUNTO FALLO – Nonostante in tanti, anzi tutti, abbiano detto il contrario, Marcocontinua a lottare. Non va giù evidentemente l'andamento del, la conferma ulteriore arriva dalle sue parole: «Il gol di Acerbi? C'è un contatto trae Rui. Il portiere è influito dalla posizione del francese, va per spostarlo e farsi spazio. Distratto dal contatto con, si parla di leggerezza ma non c'entra nulla. Farebbe un movimento diverso senza l'attaccante. Questione di sensazione di campo».