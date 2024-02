Parchi eolici | scoppia il caso Pitigliano | “Un territorio unico da salvaguardare”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Grosseto, 11 febbraio 2024 – Le campagne che abbracciano, la Città del Tufo della Toscana, sono un susseguirsi di dolci colline e paesaggi incontaminati. Ma da un po’ di giorni a minare l’equilibrio di questi luoghi è il progetto di un parco eolico che conta sei pale, ognuna alta 210 metri. La possibile realizzazione di questo nuovo impianto agita gli abitanti della zona, che in queste campagne, al confine con il Lazio, hanno costruitolari e investito in attività ricettive e aziende agricole. Tra questi c’è Niccolò Ammaniti. Lo scrittore, regista e sceneggiatore frequenta questa zona da oltre vent’anni e nelle vicinanze dell’area dove dovrebbe sorgere il parco eolico ha il suo buen retiro. "Risiedo nella zona dove dovrebbero essere installate queste pale eoliche – spiega lo scrittore – sono molto preoccupato da questo progetto, per ...