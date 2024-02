Papa | in guerre violati i diritti umani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 febbraio 2024) 12,35 In questa Giornata mondiale del malato "non possiamo tacere il fatto che ci sono tante persone oggi alle quali è negato il diritto alle cure, e dunque il diritto alla vita", ha dettoFrancesco all'Angelus. "Penso a quanti vivono in povertà estrema - ha continuato - ma penso anche ai territori di guerra: lì sonoogni giorno ifondamentali. E' intollerabile!". Poi l'appello a pregare per "la martoriata Ucraina, per Palestina e Israele, per il Myanmar,per tutti i popoli martoriati dalla guerra"