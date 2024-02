Pallanuoto maschile Mondiali Doha 2024 | quarti di finale Italia-Grecia in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tempo didinellaaidi nuoto dicon l’che incontra la. Dopo la vittoria agli ottavi contro gli Usa che ha garantito la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, il Settebello di Alessandro Campagna affronta ora lavincitrice del girone B. Gara complicata, ma l’essersi tolti dalle spalle il peso del pass olimpico da conquistare non può che fare bene a Di Fulvio e compagni. L’appuntamento è alle ore 15.30ne di martedì 13 febbraio all’Aspire Dome di, in Qatar. Di seguito, le informazioni per seguire inil quarto didel Settebello contro la ...