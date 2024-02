Pallanuoto | fiatone Italia! Il Settebello batte in volata gli USA | pass per i quarti e le Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Una fatica estrema, che probabilmente alla vigilia di questo torneo non ci si aspettava assolutamente. L’importante però, ad oggi, è il risultato: ilvince negli ottavi di finale dei Mondiali di Doha con gli Stati Uniti per 13-12 e, oltre a strappare ilper i, porta a casa anche il fondamentale biglietto per le Olimpiadi di Parigi. Grande esultanza per la squadra di Sandro Campagna che è apparsa molto tesa in alcune porzioni dell’incontro e ha subito una compagine statunitense in netta crescita e davvero molto pericolosa. Ora, liberati del peso olimpico, gli azzurri potranno andarsi a giocare il resto del Mondiale senza pressioni: sfida alla Grecia per volare in zona medaglie tra due giorni. Partita dura, come ci si aspettava. Gli Stati Uniti sin dai primi minuti sono riusciti a creare problemi al ...