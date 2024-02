Pallanuoto | Campagna sollevato | “Soffrire ci fa ha fatto bene Questa squadra ha gli attributi”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il Settebello centra la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: gli azzurri di Sandrohanno battuto 13-12 gli Stati Uniti ai Mondiali di Doha in una partita tesa e nervosa. Successo che vale il pass olimpico e i quarti di finale in questi campionati mondiali in cui gli azzurri se la vedranno con la temibile Grecia.l’analisi del commissario tecnico Sandroal termine della partita in zona mista ai microfoni di Rai Sport: “Il singolo deve supportare lae il singolo deve supportare il singolo. Oggi ho visto una vera, quando loro sono partiti in controfuga siano rientrati e ci siamo sacrificati l’uno per l’altro. In quei momenti, nelle difficoltà è fondamentale essere. Il giocatore più importante deve arrivare alla conclusione e gli ...