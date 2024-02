’Palla al centro’ Oggi Renzi presenta il suo libro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Torna a Siena questa mattina Matteo, leader di Italia Viva, in occasione dellazione del suo ultimoal. L’appuntamento è alle 11 al Grand Hotel Continental. Il, edito da Piemme, è "ricco di aneddoti e rivelazioni scottanti sulle vicende politiche degli ultimi dodici mesi – annuncia la nota stampa –. Una riflessione sul momento storico che l’Italia sta vivendo, sulle sfide che ci attendono come Paese.in questorilancia le sue battaglie, le sue convinzioni, il suo punto di vista sulle cose". Sarà l’occasione anche per anticipare le prossime mosse di Italia Viva Siena, in vista degli appuntamenti elettorali per le amministrative e le europee. La riunione della cabina di regia di Italia Viva Siena è ...